محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الإثنين، لافتتاح أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز على مستوى الشرق الأوسط بمحطة صرف كفرالشيخ الرئيسية بسخا جنوب مدينة كفرالشيخ، باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه لإنتاج 2 ميجا وات كهرباء من البيوجاز المنتج من الحمأة (مخلفات الصرف الصحي) لتكون المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربائى اللازم للتشغيل.

وستطبق التجربة فى 7 محطات بكفرالشيخ، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.