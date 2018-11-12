محافظ كفر الشيخ يدشن تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لترشيد المياه

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلقا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الإثنين، تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتركيب القطع الموفرة بالديوان العام لترشيد المياه، فى إطار إستراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، رئيس منطقة مياه كفر الشيخ والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتركيب القطع الموفرة بدايةً من الديوان العام لترشيد المياه، وتعميمها على مستوى المصالح الحكومية كمرحلة أولى، من خلال تركيب مكون على حنفيات مياه الشرب لترشيد مياه الشرب، حتى يتم تحقيق الاستفادة من المياه فى تغذية أطراف الشبكات والمناطق المحرومة، مؤكداً أن استخدام قطع توفير المياه يأتى فى إطار تبنى إستراتيجية الدولة للمحافظة على المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.

موضحاً، أن هذا النوع من الصنابير أو القطع الموفرة للمياه يهدف إلى توفير نسبة فى المياه المستخدمة من 35% وحتى 50% بدون التأثير على كفاءه الاستخدام للمياه، وغير قابل للفتح والقفل لكن يتم تركيبة مراوه واحد فقط ثم يعمل من خلال مرور المياه من خلاله، فتخرج كمية مياه محدودة بالقدر المطلوب استهلاكه لكن تعطى احساس بوجود كمية كبيرة من المياه، باستخدام أحدث تكنولوجيا الألمانية لتوفير المياه بأيد مصرية للمنازل والفنادق والجهات الحكومية ودور العبادة، ويناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه وبه مقاسات مختلفة بتدفق مياه ثابت عند جميع الضغوط، حيث انها سهلة الفك والتركيب والتنظيف.

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة وصلت إلى المراحل النهائية قبل إصدار القطع الموفرة للمياه، لافتًا إلى أن القطعة الواحدة سيصل ثمنها إلى 40 جنيهًا، ويمكن لأى شخص عادى أن يستخدمها فى المنزل، والقطعة الموفرة يتم تصنيعها من قبل الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الانتاج الحربى، واستخدامها يهدف إلى توفير نسبة فى المياه المستخدمة من 35% وحتى 50%