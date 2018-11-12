محافظ كفرالشيخ يفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز على مستوى الشرق الأوسط بمحطة صرف كفرالشيخ الرئيسية بسخا جنوب مدينة كفرالشيخ، باستثمارات قدرها 100 مليون جنيه لإنتاج 2 ميجا وات كهرباء من البيوجاز المنتج من الحمأة (مخلفات الصرف الصحى) لتكون المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربائى اللازم للتشغيل، وستطبق التجربة فى 7 محطات بكفرالشيخ، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المهنس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، إنها محطة فريدة من نوعها فى الشرق الأوسط، مطابقة للتشريع المنظم لهذا العمل لإنتاج طاقة متجددة، مؤكداً أن المحافظ منذ توليه مهام المحافظة اهتم بهذا المشروع، متابعاً لمشروعات الصرف الصحى، ودائم الاتصال للاهتمام بالخدمة المقدمة للمواطنين مقدماً الشكر للدكتور أسامة حمدى، واللواء السيد نصر المحافظين السابقين لدعمهما للمشروع.

وأضاف مفتاح، إن الصرف الصحى 99%، مياه وكان لابد من استغلال تلك المياه، ومخلفات الصرف الصحى لإنتاج الكهرباء وإنتاج السماد وإستغلال الأراضى داخل محطات الصرف الصحى، فهى فكرة مربحة، وبها كل المميزات، كان لنا السبق فى الاستفادة منها.