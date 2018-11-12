محافظ سوهاج يناقش أعمال تطوير وإحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية

سوهاج عمرو خلف

عقد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج اجتماعا مع عدد من مقاولى الشركات المسئولة عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية بنطاق المحافظة وهى مستشفيات طما وجهينة وجرجا وساقلتة ودار السلام.

وذلك بحضور الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد إبراهيم معين مدير مشروعات المكتب الاستشارى العام المسئول عن مشروعات التطوير بالمستشفيات، وذلك للوقوف على أخر المستجدات وبحث أهم المعوقات التى تعوق أعمال التطوير والعمل على تذليل كافة العقبات للانتهاء من تطوير تلك المستشفيات فى اسرع وقت ممكن، لما تمثله من أهمية للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية .

وشدد المحافظ على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد ورسومات وظيفية يتم الانتهاء منها فى خلال أسبوع على ان تكون ملزمة للجميع والالتزام بعدم التعديل أو التغيير فى التصميمات الهندسية الموضوعة والمتفق عليها مع الوزارة والموضوعة طبقا لاحتياجات كل مستشفى، مع عرض تقرير نصف شهرى عن اخر المستجدات، ونسب التنفيذ فى كل مشروع .

ووجه الانصارى خلال الاجتماع بالعمل على سرعة الانتهاء من تلك المشروعات، مع التشغيل الجزئى للاقسام التى يتم الانتهاء منها، على أن تكون الأولوية للاقسام التى تشهد ترددا كثيفا من المواطنين، مثل أقسام العيادات الخارجية، و الكلى الصناعى، نظرا لما تمثله تلك المستشفيات من أهمية بالغة للمواطنين فى تلقى الخدمات العلاجية .