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محافظ دمياط تتفقد نموذج المدفن الصحى للقمامة بمنطقة الأعصر

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:32 م
محافظ دمياط تتفقد نموذج المدفن الصحى للقمامة بمنطقة الأعصر جانب من الجولة
دمياط عبده عبد الباري
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تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمعاينة نموذج المدفن الصحى للقمامة، والذى نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمنطقة الأعصر، وتتلخص فكرة النموذج فى وجود عدد من صناديق القمامة تحت الأرض يتم رفعها بنظام الهيدروليك لتفريغها بسيارات المكبس.

وأشادت الدكتورة منال عوض بهذا النموذج، الذى سيحدث نقلة كبيرة فى منظومة النظافة والذى سيقلل وجود تراكمات للقمامة بالشوارع، مما سيساعد على الارتقاء بالمنظومة العامة للنظافة ورفع المظهر الحضارى والجمالى.

ووجهت المحافظ بالبدء فورا فى عمل دراسة لتكرار هذا النموذج وخاصة بجوار المدارس والمستشفيات، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمرضى مؤكدة رعايتها لكل الأفكار الإيجابية للتعامل مع مشكلة القمامة ومكافحة التلوث.

كما قامت محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بقرية الرياض لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبين عدم تواجد رئيس الوحدة ومدير القسم الهندسى بها ووجود خطوط سير غير محدد بها أماكن المأموريات فضلا عن وجود عدد كبير من قرارات الإزالة الخاصة بحالات التعدى على الأراضى الزراعية ولم يتم تنفيذها حتى الآن وقررت إحالة كل من رئيس الوحدة المحلية بالقرية ومدير القسم الهندسى وسكرتير الوحدة للشئون القانونية بالديوان العام للتحقيق.

كما قامت المحافظ خلال تواجدها بالقرية بزيارة مدرسة العاشر من رمضان الابتدائية المشتركة، حيث قامت بمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية موجهة مدير المدرسة بتوعية الطلبة والطالبات بأهمية ترشيد استهلاك المياه وعدم التهاون فى نظافة المدرسة.


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