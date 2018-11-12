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محافظ الوادى الجديد: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات خلال أيام

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:42 م
محافظ الوادى الجديد: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات خلال أيام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك بهدف مناقشة آليات دفع مشروعات تطوير العشوائيات بالمحافظة وسرعة إنهائها.

 

و أشار المحافظ فى بيان له، انه تم التنسيق لزيارة مرتقبة للمدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية وذلك خلال الايام القريبة القادمة لتفقد بعض المشروعات ولإعلان محافظة الوادى الجديد خالية من العشوائيات، وذلك بعد انتهاء المشروعات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية المدرجة بخطة التطوير بالمحافظة.

 


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