محافظ القاهرة: 1254 كشك مخالف فى العاصمة أزالنا منهم 75%

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء بعدم السماح قطعيا بأى اعتداء على أراضى الدولة التي تم استردادها لحين إعادة استغلالها لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين.

كما أكد المحافظ علي عدم السماح قطعيا بتواجد الباعة الجائلين خارج نطاق الأسواق المخصصة لهم وفرض الانضباط داخل الأسواق الرسمية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للمحافظ مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة واللواء محمد الشيخ السكرتير العام.

ووجه المحافظ بالاهتمام برفع كفاءة النظافة بالأحياء وضرورة التعامل بجدية مع متعهدى القمامة فى حالة تكرار الشكاوى منهم وإنهاء عقودهم فى حالة التقصير والتراخى وكذلك التصدى لظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بنهر الطريق وفى غير الأماكن المخصصة وضبط ومصادرة السيارات المخالفة، مؤكدا علي أهمية تعاون ومشاركة المواطنين فى رصد أى مخالفات والإبلاغ عنها وسرعة التعامل مع كافة البلاغات وإزالة شكوى المواطنين.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع علي ضرورة عودة الانضباط للشارع ورفع كافة الاكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص وعدم السماح للأكشاك المرخصة بتجاوز المساحات المخصصة لها وفي حاله ضبط صاحب كشك متلبساً بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة يتم الغاء الترخيص فورا ورفع الكشك مشيراً الي ان اجمالي عدد الاكشاك المرخصة بالقاهرة يبلغ 2187 في حين يوجد 1254 كشك مخالف منها 217 كشك مخالف بالمنطقة الغربية و 258 كشك مخالف بالمنطقة الشرقية و 470 كشك مخالف بالمنطقة الجنوبية و 309 كشك مخالف بالمنطقة الشمالية وتم ازالة 932 من الاكشاك المخالفة حتي الان بنسبة تقارب الــ 75 % وسيتم ازالة باقي الاكشاك المخالفة تباعاً.

كذلك طالب المحافظ باستكمال غلق المقاهي الغير مرخصة أو المخالفة لاشتراطات الترخيص وغير ملتزمة بالمساحات المخصصة لهم ورفع المرافق عنها.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم بالشارع علي مدار اليوم والتفاعل مع مشاكل المواطنين وايجاد الحلول السريعة لها ومتابعة العاملين بالحى واستبعداد المقصرين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تحفيز العاملين مشيراً الي ان احياء المنطقة الشرقية كانت الأعلى فى الاستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة 82% تليها المنطقة الشرقية بنسبة 79% فالمنطقة الجنوبية بنسبة 73%.

وخلال عرض لتقرير المتابعة الميدانية المركزية لرصد اهم السلبيات بالأحياء .. شدد المحافظ على سرعة ازالة جميع الاعلانات والملصقات المشوهة على الاسوار وتحرير محاضر وغرامات ضد المعلن وإحالته للنيابة لتطبيق القانون ، كذلك استمرار خطة جميع الاحياء بالمناطق الاربعة للرفع الفوري للسيارات المتروكة والمهملة بشوارع القاهرة بالتنسيق مع المرور .