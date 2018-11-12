محافظ الجيزة يجرى حركة تغييرات محدودة بالديوان العام

أصدر اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة، حركة تنقلات محدودة داخل الديوان العام للمحافظة ، تضمنت تكليف هشام صديق رضوان حمد الله، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة ، بالعمل رئيسا لجهاز الجبانات، وهاني محمد عبد القوي، رئيس مركز ومدينة أطفيح سابقا والموجود حاليا تحت التوزيع بديوان المحافظة، بتكليفه نائبا لرئيس الجهاز التنفيذي لمشروع المحاجر، علاء الدين فتحي صادق ، رئيس مركز ومدينة أوسيم سابقا، حاليا تحت التوزيع، بتكليفه للعمل رئيسا للقطاع الرابع للجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة المشاريع الجاري تنفيذها بالقطاع .

كما تكليف منير أنور محمود حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي سابقا، وحاليا تحت التوزيع بديوان المحافظة ، بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، سيمح عبد الجواد عبد المقصود ،مدير إدارة الجبانات، بتكليفه للعمل نائبا لرئيس حي الهرم لقطاع الهضبة، رأفت محمد حسين حماد، نائب رئيس حي بولاق الدكرور، بتكليفه للعمل نائبا لرئيس حي الهرم، هاني كمال شارد محمد ، نائب رئيس قطاع هضبة الهرم، بتكليفه نائبا لرئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعة والاستثمارية للقطاع الصناعي.

ويحي حسن حسن فايد، القائم بأعمال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة سابقا والموجود حاليا تحت التوزيع بديوان المحافظة، بتكليفه نائبا لرئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، وحسن عبد الفتاح محمد اسماعيل، وكيل أول الإدارة العامة للسياحة، بتكليفه للقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للسياحة لحين الإعلان عن الوظيفة .