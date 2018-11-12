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محافظ الإسماعيلية: خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم من أولويات العمل التنفيذى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:33 م
محافظ الإسماعيلية: خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم من أولويات العمل التنفيذى جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أن خدمة المواطنيين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، مشيراً إلى أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وإنتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

جاء ذلك خلال إستقبال المحافظ لعدد من المواطنيين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة اليوم الأثنين لعرض مطالبهم وشكاواهم، وذلك ضمن برنامج عمل المحافظ ، وفى إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تضافروتكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل خدمة المواطنيين والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم .

وأستمع المحافظ خلال اللقاء، إلى مطالب المواطنيين وشكاواهم، والتى تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات وعلاج وطلبات توفيرسكن للأولى بالرعاية، وفرص عمل للشباب، وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين بإتخاذ اللازم لسرعة حلها، وإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات فى أسرع وأقل وقت ممكن

وأشارالمحافظ خلال اللقاء الى أنه، يسعد بلقاء المواطنيين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والإستماع الى مطالبهم وشكاواهم، مشيرا الى أن خدمة المواطنيين وتيسيرتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم، والتى تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى، وأن هذا المبدأ هوالأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 


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