محافظ الأقصر يبحث خطط تطوير مدينة طيبة ودعم بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين

الأقصر – أحمد مرعى

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة طيبة بالاقصر وذلك خلال زيارة المحافظ للمدينة، كما تابع المحافظ خطة تنمية مدينة طيبة وتطويرها ومراحل مشروعات الاسكان ومدي التوسع فيها والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لسكان المدينة .

وعلي هامش اللقاء استعرض المحافظ مع رئيس الجهاز الاستعدادات الخاصة بإستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين والتي تقام فعالياتها ومنافساتها بالصالة المغطاة بمدينة طيبة بمشاركة 11 دولة على مدار أيام 14 و15 و16 نوفمبر 2018.

كما تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الحملة الميكانيكية بمنطقة الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر لبحث الاستفادة من السيارات والمعدات ودراسة حصر امكانيات الحملة ونسب التشغيل، ووجه بوضع خطة عمل لحصر كافة المعدات غير المستخدمة لبحث صيانتها واعادة استغلالها فى عمليات النظافة ونقل المخلفات وتحديد احتياجات كل مدن وقرى المحافظة من المعدات، للوصول إلى اعلى معدل تشغيل فعلى للحملة عبر إنهاء أعمال الصيانة الممكنة للمعدات والسيارات والجرارات، بدلاً من تكهين المعطل لترشيد النفاقات وتقليل المصروفات غير اللازمة.

من ناحية أخري قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القـُـطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر ، بزيارة حاضنة الاقصر للتراث الفني والصناعات الحرفية ومقرها بمدينة طيبة الجديدة بالاقصر ، وذلك لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها داخل الحاضنة ، وذلك في إطار التعاون بين مشروعات برنامج الامم المتحدة الانمائي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والصندوق الاجتماعي للتنمية وخطته لدعم المشروعات الصغيرة.

وتابع محافظ الأقصر، مع منسق الامم المتحدة، خلال الزيارة، تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة داخل الحاضنة من بينها، مشروع انتاج شرائح موز علي هيئة "شيبسي" من الموز، والذي ينفذه مركز دندرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات وكذلك مشروع انتاج "الكاتشب"، ومشروع اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

كما استمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن المشروعات والتي تضمنت فكرة انشاء الحاضنة والانشطة التي تتم بداخلها فضلا عن مساهمتها في توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب علي العمل الحر ، وذلك بحضور وفد من برنامج الامم المتحدة في مصر ، وقيادات الصندوق الاجتماعي ومدينة طيبة وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال لقاء المحافظ مع وفد برنامج الامم المتحدة ناقش المحافظ عدد من المشروعات التي تنفذ بالمحافظة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحث سبل زيادة حجم هذه الاستثمارات وجذب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين لدعم المزيد من مشروعات البنية الأساسية ومشروعات تنوع مصادر الدخل.

كان المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر قد وصل الي الاقصر السبت الماضي، وبرفقته وفد مجموعة شركاء التنمية التابع للامم المتحدة حيث التقوا محافظ الاقصر ونائب المحافظ محمد عبد القادر، وناقشوا سويا المشروعات المنفذة في الاقصر من خلال البرامج التنموية المختلفة تحت مظلة الامم المتحدة، فيما ابدي اعضاء الوفد حرصهم علي القيام بزيارات ميدانية علي الواقع ليكون تفاعلاً مباشرا ًمع المستفيدين من المشروعات لتعزيز المعرفة فيما بينهم .

كما قام المدير القـُـطري لبرنامج الاغذية العالمي في مصر، بمناقشة المشروعات التي ينفذها البرنامج بالاقصر، ومنها مشروع بناء مرونة نظم الامن الغذائي بصعيد مصر " التغيرات المناخية " بالاضافة الي دراسة انشاء مركز تنسيقي لنشر المعرفة بالأقصر.