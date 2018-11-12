محافظة الجيزة: رفع تراكمات القمامة من أمام مجمع المدارس بترسا

كتب سيد الخلفاوى

دفعت محافظه الجيزة من خلال مركز ومدينه أبو النمرس بعدد من المعدات وفرق النظافة لرفع المخلفات والقمامة التي تم القاءها بجوار مجمع مدارس ترسا بمركز ومدينه ابو النمرس حيث تم رفع كافه المخلفات وإزالة أسباب الشكوى .

كما وجه اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بتخصيص سيارة نظافة دائمة امام مركز شباب ترسا، اعتباراً من غدِ الثلاثاء الموافق 12/11/2018 بالإضافة إلى 4 صناديق قمامة ثابتة بمحيطه لتجميع المخلفات والقمامة الخاصة بالأهالى من سكان المنطقة والإعلان عنها فى المساجد والأماكن العامة ومركز الشباب .

كما ناشد المواطنين بعدم إلقاء القمامة بجوار المدارس حفاظاً على المظهر الجمالى والقاءها بالأماكن المعلن عنها للتسهيل على فرق النظافة فى تنفيذ أعمال تجميعها ونقلها إلى المقالب العمومية .