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محافظة الإسكندرية ترفع درجة الطوارىء استعدادا للأمطار

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:34 م
محافظة الإسكندرية ترفع درجة الطوارىء استعدادا للأمطار أمطار - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية ، شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطواريء للتعامل مع الأمطار المتوقعة بدءا من مساء الغد.

وقالت المحافظة فى بيان صحفى ، أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس وهيئة الأرصاد الجوية على جمهورية مصر العربية ، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي الإسكندرية ابتداءا من مساء غدا الثلاثاء وتستمر حتي يوم الأربعاء ، و ناشدت  المحافظة المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار ، وفي حالة حدوث أي حالات طارئة الإتصال علي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي الخط الساخن 114 من التلفون الأرضي، أو علي أرقام  ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي تليفون.

 

 

 


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