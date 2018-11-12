محافظة الإسكندرية ترفع درجة الطوارىء استعدادا للأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية ، شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، برفع درجة الاستعداد والطواريء للتعامل مع الأمطار المتوقعة بدءا من مساء الغد.

وقالت المحافظة فى بيان صحفى ، أنه وفقا لتوقعات نماذج التنبؤ بالطقس وهيئة الأرصاد الجوية على جمهورية مصر العربية ، من المتوقع سقوط أمطار غزيرة علي الإسكندرية ابتداءا من مساء غدا الثلاثاء وتستمر حتي يوم الأربعاء ، و ناشدت المحافظة المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار ، وفي حالة حدوث أي حالات طارئة الإتصال علي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة علي الخط الساخن 114 من التلفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي تليفون.