متحدث قوات التحالف: نناشد المنظمات الدولية منع ميليشيا الحوثى من بيع آثار اليمن

إيمان حنا

ناشد العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى لقوات التحالف منظمات المجتمع الدولى لمنع الحوثيين من تهريب آثار اليمن للخارج مما يمثل أكبر عملية تدمير للحضارة اليمينة ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد العقيد تركى الكالى منذ قليل بالرياض نقلته قناة سكاى نيوز.

وأكد "المالكى"، أن الميليشيا الحوثية ترتكب انتهاكات جمة بحق المدنيين من الشعب اليمنى، ومنع دخول سفن المساعدات والإغاثات للحديدة وتقطع الطرق التى تسلكها المنظمات الإغاثية الدولية، وتفخيخ الطرقات فى الضالع.

وأضاف، أن التحالف خصص ممرات آمنة فى مقابل عرقلة الحوثى ويتم فتحها من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، وهناك 750 قارب تم ضبطها كانت تحمل متفجرات للحوثيين، إلى جانب تفجير المساجد

وأكد متحدث قوات التحالف، أن هناك تراجع وانهزام وخسائر لميليشيات الحوثي عسكرياً ونفسياً، وأن عمليات تحرير الحديدة أصبحت ضرورة ملحّة، سواء كان ذلك عسكرياً أو إنسانياً.

ولفت إلى أن قيادة التحالف أوضحت مراراً ممارسات الحوثيين، التي تنتهك القانون الدولي والإنساني، ومن تلك الممارسات «اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، ووضع الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية، وتجريف الطرق وقطعها، واستخدام الأماكن المحمية بالقانون الدولي مثل المنظمات الإنسانية أو المستشفيات.