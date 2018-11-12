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متحدث الوزراء: مصر تعمل على مد جسور التواصل مع الشعوب الأفريقية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:07 م
متحدث الوزراء: مصر تعمل على مد جسور التواصل مع الشعوب الأفريقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب أيمن رمضان
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يعد حدثا مهما، خاصة فى ظل هذه الظروف المهمة والصعبة التى تمر بها القارة السمراء، مشدداً على أن مصر تريد تعظيم الاستفادة من هذا الأمر بحيث لا يكون قاصرا على المستوى السياسى فقط بل تمتد إلى المستوى الثقافى والتعليمى وخلافه.

وتابع: "مصر تريد مد جسور التواصل مع الشعوب الأفريقية ومصر لديها قوة ناعمة تتمثل فى ثقافتنا والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التى ستقوم بتوفير فرص تدريب مجانية للشباب الإفريقى".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تريد خلق جيل من الكوادر الأفريقية تستطيع إفادة بلدانها.

وفى سياق آخر أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى دعم ومساندة الحكومة والدولة تقدر دورها، وتابع:"الجمعيات الأهلية مهمة للغاية والحكومة تقدر ذلك..الجمعيات الأهلية المنضبطة هى رصيد للحكومة ولا تنتقص من أداء الحكومة وتخفف عنها بعض الأعمال كونها تقوم بأعمال إنسانية فى المناطق الأكثر احتياجاً".

 


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