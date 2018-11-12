كريم تستثمر 100 مليون دولار فى "كريم باص" وتطلقه فى مصر قريبا

كتبت: هبة السيد

بعد استحواذها الناجح على تطبيق "كوميوت" لخدمة النقل الجماعى فى سبتمبر من العام الجارى، والذى يتضمن أفضل تقنية مستخدمة فى خدمات الحافلات والنقل الجماعى، أعلنت هدير شلبى، مدير قطاع النقل الجماعى الحافلات فى شركة كريم، عن استعداد الشركة لإطلاق خدمة "كريم باص" خدمة النقل الجماعى فى مصر، وذلك باستثمارات بلغت 100 مليون دولار.

وأكدت شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الخدمة تأتى بعد تحليل وبحث معمق منذ مارس الماضى لحالة ومتطلبات السوق المصرية للنقل والمواصلات، حيث لم تستثمر كريم رأس المال فقط لجعل هذا المشروع حقيقة بل تداولت المشروع وأبعاده مع عدد من كبار المستشارين والباحثين فى مجال النقل والمواصلات فى مصر، الذين أكدوا على أهمية طرح مثل هذا المشروع فى الوقت الحالى استجابة لحاجة الشارع المصرى.

وأضافت مدير قطاع النقل الجماعى الحافلات فى شركة كريم، على أن خدمة كريم باص ستعتمد على بياناتها فى السوق المصرى من خلال تواجدها فيه منذ 4 سنوات، وتسعى الشركة لقيادة هذه الخدمة فى السوق المصرى فى وقت قياسى.

ويلقى هذا المشروع الدعم الكامل من جميع الإدارات المعنية داخل الشركة بداية من المركز الرئيسى ومعسكر الأبحاث فى دبى إلى مركز خدمة العملاء Careem Care Organization، وفريقًا من المهندسين والمطورين والقائمين على تطوير ودعم العمليات فى الشركة، حيث من المتوقع للخدمة التجريبية أن تنطلق قبل نهاية العام الجارى.