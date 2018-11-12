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قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:00 ص
قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، الذى يناقش فى البرلمان مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها:

قيادة سيارة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين

نصت المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية على معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه ومعظم سائقى المقطورات لا تلتزم بتلك التعليمات وستدفعهم هذه المادة للاستجابة.

 

 


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