قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة الغربية بينهم طفلان

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين يزن محمود طقاطقة 15 عاما، ومفيد محمد طقاطقة 14 عاما من محافظة بيت لحم، فيما اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدتي قطنة وبدو شمال غرب القدس، وثلاثة آخرين من رام الله.

في سياق متصل، جددت مستوطنون يهود، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات مشبوهة في أرجائه بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

كما أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وصول طلبة سلوان إلى مدارسهم والمواطنين إلى مراكز أعمالهم، ما تسبب باختناقات مرورية في البلدة جنوب المسجد الأقصى.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال وضعت نقطة تفتيش للمركبات والحافلات، وأنزلت الطلبة منها للتفتيش أثناء توجههم إلى مدارسهم بحي رأس العامود في البلدة القديمة ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

من ناحية أخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم غرفة تستخدم لأغراض زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية قصرة، محمد جابر أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وهدمت غرفة ومطبخا وحماما، المقامة في أرض تعود للمواطن موسى احمد حسين حسن.

وأضاف أن قوات الاحتلال تتذرع بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج"، التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدينة الإسرائيلية، وتمنع البناء فيها.