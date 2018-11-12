video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع مياه الشرب عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية لمدة 12 ساعة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:49 م
قطع مياه الشرب عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية لمدة 12 ساعة انقطاع المياه
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أنه سيتم قطع المياه عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية صباح غد الثلاثاء 13 نوفمبر الجارى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لمدة 12 ساعة. 

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة: إن أسباب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه المغذى لمدينة المستقبل، وناشدت الأهالى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة بموعد سابق.

وأشارت الدكتورة عبير خليل إلى أن الشركة سوف توفر سيارات لتوزيع مياه الشرب علي المواطنين لسد احتياجاتهم من المياة بمدينة المستقبل، وإمكانية التواصل مع  الخط الساخن للشركة على رقم 125 لإستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية: خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم من أولويات العمل التنفيذى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

قطع مياه الشرب عن مستقبل الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة