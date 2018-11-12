قطع مياه الشرب عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية لمدة 12 ساعة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أنه سيتم قطع المياه عن مدينة المستقبل بالإسماعيلية صباح غد الثلاثاء 13 نوفمبر الجارى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء لمدة 12 ساعة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة: إن أسباب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة بخط المياه المغذى لمدينة المستقبل، وناشدت الأهالى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة بموعد سابق.

وأشارت الدكتورة عبير خليل إلى أن الشركة سوف توفر سيارات لتوزيع مياه الشرب علي المواطنين لسد احتياجاتهم من المياة بمدينة المستقبل، وإمكانية التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 125 لإستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.