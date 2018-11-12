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قطع الكهرباء عن مدينة قها بالكامل 3 ساعات غدا بسبب الصيانة الطارئة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:30 م
قطع الكهرباء عن مدينة قها بالكامل 3 ساعات غدا بسبب الصيانة الطارئة انقطاع الكهرباء
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات قها القديمة جهد 11/66 ك.ف، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر، لعمل صيانة طارئة للشبكات، وذلك من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى جهد متوسط "القناطر - الزهويين - ترسا - قليوب - الدير"، موضحة أن أهم المناطق المتأثرة بالفصل هى المشتركين من المخابز وعمليات المياه والضرف الصحي بالقري، والوحدات الصحية بالقري.

وأوضحت آمال بركات، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات.

 

 


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