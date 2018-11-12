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قبول استئناف إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:15 م
قبول استئناف إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، قبول استئناف نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، على قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها الفين جنيها لكلا منهما، بتهمة التظاهر أمام وزارة التربية والتعليم، وأمرت بتجديد حبس المتهمين.

وكان قد قرر المستشار محمد دبوس قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، فى وقت سابق، إخلاء سبيل 8 أشخاص بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكلا منهما، فى واقعة اتهامهم بالتظاهر دون إذن مسبق أمام وزارة التربية والتعليم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهمين، ووجهت لهم تهم التظاهر دون إذن مسبق، وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.

 


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