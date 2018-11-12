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قافلة شبابية بمشاركة 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافى

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:45 م
قافلة شبابية بمشاركة 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافى جانب من القافلة
فريق المحافظات
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة قافلة شبابية بمشاركة 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافى تحت عنوان " ابنى وطنك " وذلك بحضور نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وبدأت فعاليات المبادرة بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن وعرض فيلم تسجيلى عن أهداف ومحاور المبادرة ومقتطفات من كلمات السيد الرئيس فى مؤتمر الشباب السادس الذى جاء تحت شعار " بناء الإنسان المصرى " ثم كلمة ممثل الشباب التى أكد فيها على قيم حب الوطن والانتماء له ثم قصيدة شعرية فى هذا الشأن.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة الذى على أن المديرية استهدفت هذا العام 33 ألف شاب فى برامج التأهيل والبرامج التكنولوجية وأكثر من 1300 شاب وفتاة فى أنشطة الجوالة على مستوى مراكز الشباب، كما أكد على أن المديرية تفعل العمل التطوعى من خلال مراكز الشباب وعدد 23 هيئة رياضية داخل المحافظة.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ عن سعادتها بهذه المبادرة وسط هذه النخبة المميزة من الشباب لتدشين مبادرة فريدة من نوعها ومحاورها وقدمت النصح للشباب بضرورة الانخراط فى المبادرات والمنتديات، مشيرة إلى أن الداعم الاكبر للشباب هو الرئيس إيمانا منه أنهم هم المخزون الحقيقى للوطن، وتجلى ذلك بالمؤتمرات الشبابية الدورية برئاسته والتوصيات الجادة التى تدخل حيز التنفيذ، كما عبرت عن ثقتها المطلقة فى شباب محافظة البحيرة وحثتهم على التفاعل مع قضايا وهموم الوطن.


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