فيديو وصور.. محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم نادى مجلس الدولة لأسر الشهداء

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج اليوم، فعاليات الحفل الذى نظمه نادى قضاة مجلس الدولة الرئيسى لتكريم أبناء الشهداء بمحافظة سوهاج ضحايا العمليات الإرهابية، وذلك تخليدا لذكرى المستشار الشهيد عمر حماد أبن محافظة سوهاج، بحضور المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار إيهاب نبيل سكرتير عام نادى قضاة مجلس الدولة والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج والمستشار حسام عميرة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بسوهاج، والمستشار حمد توفيق رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بالنادى واللواء حسن محمود حاكمدار المديرية وعدد من رجال الدين الاسلامى والمسيحى، وأسر الشهداء.

كُرم خلال الحفل 18 من أسر الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية من القضاة ورجال الشرطة، من بينهم 8 من أسر شهداء الأقباط فى ليبيا ومنحهم الدروع وشهادات التقدير فى أجواء ممزوجة بالحزن والفخر والاعتزاز والتقدير.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم ايات من الذكر الحكيم أعقبها الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ومجموعة من الفقرات والأغانى الوطنية وأغانى الشهيد قدمتها فرقة الكورال بمدرسة سيتى الخاصة ثم مكالمة هاتفية من حد المستشارين صديق المستشار الشهيد عمر حماد والذى كان مرافقا له اثناء الحادث الإرهابى، حيث روى تفاصيل الحادث ولحظات استشهاد المستشار عمر حماد التى تجسد معانى الشجاعة والتضحية بالنفس فى سبيل الوطن.

وعبر المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة فى تكريم أسر الشهداء، مؤكدا أن جميع أجهزة الدولة تولى اهتماما خاصا بأسر الشهداء وأبنائهم تقديرا وعرفانا بما قدموه من تضحيات بأرواحهم ودمائهم من أجل وطننا الغالى مصر مشيرا إلى ضرورة العمل بجد وإخلاص والتفانى كلا منا فى موقعه للحفاظ على أمن واستقرار مصر ورد الجميل لشهدائنا الأبرار واستكمال مسيرة التنمية والاستقرار التى تشهدها مصر والتى ضحى شهدائنا من أجلها بأرواحهم.

من جانبه أكد المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن الدولة حريصة على دعم ورعاية أسر الشهداء وأبناءهم على كافة المستويات المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن هدف الجماعات الإرهابية هو ضرب استقرارا الوطن ومحاولة اختراق نسيجه الوطنى الواحد وأنهم لن ينجحوا فى ذلك بفضل وقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية ورجال الجيش والشرطة.

وفى كلمتها التى القتها خلال الحفل عبرت زوجة المستشار الشهيد عمر حماد عن فخرها بما قدمه زوجها طوال حياته والتضحية بروحه الذكية فى سبيل الوطن مؤكدة أن الشهيد عمر حى يرزق عند الله ولم يمت وأن استشهاده سيكون دافعا لها ولأبنائه لاستكمال مسيرة العطاء لبلدنا الغالى مصر.



























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