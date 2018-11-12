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فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المواقع الاستثمارية والأثرية والسياحية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:32 م
فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المواقع الاستثمارية والأثرية والسياحية جولة محافظ الفيوم بمركز يوسف الصديق
الفيوم – رباب الجالى
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قام اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، بجولة تفقدية موسعة لعددٍ من المواقع الاستثمارية والأثرية والسياحية بمركز يوسف الصديق، للوقوف على أهم الوسائل والأساليب للارتقاء بتلك المواقع والتأكد من سير العمل والآداء بها.

شملت الجولة المنطقة الصناعية بقوته وقصر قارون ومحميتى وادى الريان والحيتان، وخلال الجولة أكد محافظ الفيوم على الانتهاء من كافة أعمال الترفيق بمنطقة قوته الصناعية فى المواعيد المحددة وبناءً على الجداول الزمنية المعدة سلفاً، مع الالتزام بكافة الشروط والمقاييس الفنية فى تنفيذ الأعمال تحت إشراف المختصين.

وأضاف المحافظ بأن منطقة قوته تشمل عدداً من المصانع والورش الحرفية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، كما تشمل المنطقة مجزراً متكاملاً ومصنعاً للتغليف ومزرعة لتربية رؤوس الماشية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الوطنية بالقوات المسلحة، كما شدد على التنسيق بين مختلف الجهات خلال تنفيذ الأعمال لعدم تعارضها فيما بينها.

كما قام محافظ الفيوم بتفقد قصر قارون وأكد على الاهتمام بأعمال التطوير والترميم وتمهيد الطرق المؤدية إليه والساحة الأمامية والمناطق المجاورة له مع صيانة أعمدة الإنارة، وتكثيف أعمال النظافة بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة يوسف الصديق والأثار والسياحة.

كما شملت الجولة محميتى وادى الريان والحيتان، وأكد محافظ الفيوم على الاهتمام بأعمال التجميل ومراعاة البعد البيئى للمنطقتين خلال أعمال التطوير.

وأوضح محافظ الفيوم بأن المحافظة تتمتع بالعديد من الميزات البيئية والمقومات السياحية والأثرية مما يضعها فى مصاف محافظات الصف الأول، ويجعلها مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.

وخلال الجولة التقى المحافظ عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم وشدد على المسئولين بوضع الحلول المناسبة لها، مؤكداً على سرعة الاستجابة لما يرد إليهم من مطالب ومقترحات فى إطار من القانون.

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (1)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (1)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق 

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (2)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (3)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (4)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (5)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (6)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (7)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق 

 

محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق (8)
محافظ الفيوم يتفقد المواقع الاسثتمارية والسياحية بمركز يوسف الصديق

 

 

 

 

 


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