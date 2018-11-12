فيديو.. إسرائيلى متطرف من الحريديم يحاول اغتصاب فتاة فى منزلها بالقدس

كتب- هاشم الفخرانى

نشرت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى مقطع فيديو لشاب إسرائيلى فى بداية العشرينيات من العمر من الطائفة الدينية المتطرفة الحريدية وهو يتتبع خطوات فتاة ليتحرش بها بمنزلها بمدينة القدس المحتلة.

ירושלים: המשטרה פועלת בשעות האחרונות לזיהוי גבר החשוד בהטרדה של קטינה @Yossi_eli pic.twitter.com/XGB6pFvpkL — חדשות עשר (@news10) November 12, 2018

وبحسب المقطع الذى نشرته القناة الإسرائيلية فإن الشاب الحريدى الذى كان يرتدى قبعة سوداء حاول أن يدخل شقة الفتاة من أجل التحرش بها داخل شقتها بالمدينة، لكن الفتاة التى تقدمت ببلاغ للشرطة قالت أنه حاول الاعتداء عليها لأغتصابها بشقتها .

وقالت القناة، إن الشرطة الإسرائيلية فى القدس فتحت تحقيقا وبدأت عمليات التفتيش للقبض على الشاب الحريدى وتقديمه للمحاكمة .