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فيديو.. إسرائيلى متطرف من الحريديم يحاول اغتصاب فتاة فى منزلها بالقدس

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:48 م
فيديو.. إسرائيلى متطرف من الحريديم يحاول اغتصاب فتاة فى منزلها بالقدس المتحرش
كتب- هاشم الفخرانى
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نشرت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى مقطع فيديو لشاب إسرائيلى فى بداية العشرينيات من العمر من الطائفة الدينية المتطرفة الحريدية وهو يتتبع خطوات فتاة ليتحرش بها بمنزلها بمدينة القدس المحتلة.

 

 

وبحسب المقطع الذى نشرته القناة الإسرائيلية فإن الشاب الحريدى الذى كان يرتدى قبعة سوداء حاول أن يدخل شقة الفتاة من أجل التحرش بها داخل شقتها بالمدينة، لكن الفتاة التى تقدمت ببلاغ للشرطة قالت أنه حاول الاعتداء عليها لأغتصابها بشقتها .

 

وقالت القناة، إن الشرطة الإسرائيلية فى القدس فتحت تحقيقا وبدأت عمليات التفتيش للقبض على الشاب الحريدى وتقديمه للمحاكمة .

 


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