فصيل فلسطينى: لا أمان للاحتلال الإسرائيلى ولا رادع له إلا المقاومة

رام الله (أ ش أ)

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية العدوان الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلى فى خانيونس والذى راح ضحيته 7 شهداء.

وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية فى بيان اليوم أن ما جرى يثبت مرة آخرى أنه لا أمان للاحتلال، الذى لا يحترم أى قوانين أو عهود، مؤكدة أن المقاومة هى السبيل الفعال لردع الاحتلال ومؤامراته.

واكدت المبادرة أن عدوان الاحتلال يؤكد الحاجة إلى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، فى مواجهة الاحتلال الذى لا يميز بين فلسطينى وآخر بل يستهدف الجميع.

من ناحية أخرى، شيعت جماهير غفيرة من محافظة خان يونس بقطاع غزة الشهداء السبعة الذين ارتقوا خلال عملية لوحدات إسرائيلية خاصة، والقصف العنيف الذى استهدف منطقة خزاعة مسرح العملية أمس.

وانطلقت مواكب التشييع وعلى رأسها موكب تشييع القيادى فى كتائب القسام نور الدين بركة من المستشفى الأوروبى فى خان يونس إلى مسجد حمزة فى خزاعة شرق مدينة خان يونس، بعد أن ألقت عليهم عائلاتهم نظرة الوداع الأخيرة، حيث سيوارون الثرى فى المقبرة الشرقية فى خان يونس.

وشاركت الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية فى تشييع مواكب الشهداء السبعة، ورفع الشهداء على أكتاف عناصر من كتائب القسام، وانطلقت المواكب من مناطق خان يونس المختلفة.

من جانبها، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن هذه الجريمة، قائلة: أن الدخول لغزة ليس نزهة، والداخل إليها إما قتيلا أو أسيرا، والتمكين الوحيد فى غزة هى للمقاومة الفلسطينية.

وأكدت الحركة أنها تحتفظ بحق الرد على جريمة الاحتلال التى أدت إلى استشهاد سبعة من المواطنين من بينهم اثنان من قادة القسام.