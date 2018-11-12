غدًا.. ندوة للرأى بمسجد النور لوزير الأوقاف و"الجندى والنجار"

كتب إسماعيل رفعت

تنقل القناة الثقافية في بث مباشر غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، برنامج ندوة للرأى فى ثوبها الجديد تحت عنوان: ” الجوانب الإنسانية فى السنة النبوية ” من مسجد النور بالعباسية، يحاضر فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ويحاضر فى الندوة الدكتور عبد النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، و الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقال بيان صحفى: إن ذلك يأتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.