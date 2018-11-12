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غدًا.. ندوة للرأى بمسجد النور لوزير الأوقاف و"الجندى والنجار"

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:34 ص
غدًا.. ندوة للرأى بمسجد النور لوزير الأوقاف و"الجندى والنجار" وزير الأوقاف بمسجد النور - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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تنقل القناة الثقافية في بث مباشر غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، برنامج ندوة للرأى فى ثوبها الجديد تحت عنوان: ” الجوانب الإنسانية فى السنة النبوية ” من مسجد النور بالعباسية، يحاضر فيها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
 
ويحاضر فى الندوة الدكتور عبد النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، و الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
وقال بيان صحفى: إن ذلك يأتى في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى.

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