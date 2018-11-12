غدا أمطار الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 17درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا نهارا، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 24 والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 والصغرى 14 درجة ، وسوهاج العظمى 26 والصغرى 14 درجة ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 16 درجة.