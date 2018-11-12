عمرو نصار: لما بنحب نعطل حاجة نعملها لجنة وأنا شغال بفرق عمل

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إنه يُفضل اتباع أسلوب فرق العمل، قائلا: "ومبحبش أشكل لجان علشان إحنا لما بنحب نعطل حاجة بنعملها لجنة".

وأوضح الوزير، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه بدأ بالفعل فى تشكيل فرق عمل بالوزارة، موضحا أن تدريب العامل يحتاج إلى 6 أشهر فقط، وأن هناك صناعات وقطاعات ذات أولوية وأفضلية.

وأكد نصار أنه يسعى إلى طمأنة المستثمرين، لافتا إلى أن المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية تواجه منافسة شرسة من المنتجات الصينية والهندية والتركية، مضيفا أن لدينا منتجات ليست على مستوى عال من التكنولوجية، لكن لدينا منتجات لها قدرة تنافسية كبيرة خاصة فى المنتجات كثيفة العمالة، وكذلك فى المنتجات المرتبطة بالصناعات التحويلية للمواد الخام المحلية.