عمرو حسن: اجتماع شهرى لمديرى الأفرع لمتابعة تنفيذ خطط خفض النمو السكانى

اجتمع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الإثنين، بمديرى أفرع المجلس بالمحافظات، لمتابعة الموقف السكانى والوقوف على معوقات العمل والسعى إلى حلها، بالإضافة إلى تقييم الوضع الراهن بكل محافظة وفقا لخصوصيتها.
وأكد عمرو حسن تكرار هذا الاجتماع وعقده شهريا لمديري الأفرع، لمتابعة الموقف السكاني بالمحافظات وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان.
وأشار إلى الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية ، ممثلة في الرئيس السيسي والقيادة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الصحة والسكان رئيس المجلس القومي للسكان ، لجهود المجلس في حل مشكلة الزيادة السكانية ، والسعي إلى تحقيق معدل نمو سكاني منخفض بالإضافة إلى دعم جهود المجلس في رفع خصائص السكان وتحقيق التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات الديموجرافية والتنموية بين أقاليم ومحافظات مصر المختلفة ، بالإضافة إلى تحقيق توزيع أمثل للسكان بما يتجاوز المساحة المأهولة من مصر والتي لا تتجاوز 8% حاليا.
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