عطل بالخط الرئيسى للصرف الصحى بمدينة الخصوص والدفع بالسيارات لرفع الطفح

القليوبية - إبراهيم سالم

انفجر الخط الرئيسى لشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم بمدينة الخصوص بالقليوبية، وهو ما أدى بدوره إلى تعطل حركة المرور بالشارع إلى جانب ظهور طفح كبير بالشارع من مياه الصرف الصحى.

من ناحيته أكد سامى صالح رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية، أنه تفقد موقع عطل بشبكة الصرف الصحى بشارع الرشاح المردوم وشارع المطبعة، وذلك فور إبلاغه بالموقف، برفقة محمد على قمحاوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالخصوص، وذلك لمتابعة التعامل مع الموقف، حيث انتقل إلى الموقع على رأس فريق عمل من الفنيين المتخصصين بالشركة، وتم انتقال سيارات الشفط التى تعاملت مع الموقف حتى تم ايصال جميع الاعطال.

وأوضح رئيس مدينة الخصوص، أنه تم استخدام حفار وسيارة لشفط المياه بالمنطقة وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء من أعمال الإصلاحات.