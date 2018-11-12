عبد الله النجار: ليس من الدين أن ينجب الرجل أبناءً لا يستطيع الإنفاق عليهم

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عبد النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الذين يعتقدون أن تنظيم النسل هو قتل للنفس البشرية التى حرم الله سبحانه وتعالى قتلها، يعد فهمهم خاطئا، موضحاً أنه ليس من شرع الله الحنيف أن ننجب أبناء لا نستطيع أن نقوم بتربيتهم التربية الصحيحة والسليمة ونوفر لهم الحياة الكريمة التى تتيح لهم تعليم جيد وبيئة ملائمة لجعلهم أفراد ينفعون مجتمعهم ، وتابع: "وحتى لا يكونوا عالة على المجتمع أو يتم التسول بهم".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن تنظيم النسل لا يخالف الشرع الإسلامى، وتابع:"ليس من الدين والشرع أن ينجب الأب ابناء ثم يتركهم عالة على المجتمع لابد أن يكون قادراً على أداء واجبه تجاه هؤلاء الأبناء".

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن القرآن الكريم ذم الكثرة التى لا تحقق الرسالة المطلوبة من وراء الدين الإسلامى الذى يحث تابعيه على البناء ونشر السلام فى الأرض.