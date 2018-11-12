video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عاطر حنورة: الحكومة تتوجه لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 10:28 ص
عاطر حنورة: الحكومة تتوجه لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية
كتبت: عبد الحليم سالم - منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى
إضافة تعليق

قال عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن هناك توجها واهتماما لدى الدولة بدور القطاع الخاص فى كافة المجالات، بما فيها المجالات التى كان العمل قاصرا فيها على القطاع الحكومى.

وأشار حنورة خلال افتتاح مؤتمر "نحو شراكة فعالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص"، إلى أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص صدر عام 2010 وصدرت لائحته التنفيذية عام 2011، ولكن كان هناك مشاكل تواجه القطاع الخاص تتعلق بازدواجية سعر الصرف أمام المستثمرين، ولكن هذه المشكلات انتهت بالإصلاح الاقتصادى الذى كان له أثر إيجابى على الاستثمار خاصة الأجنبى.

وأضاف حنورة أن الطرح لأول مشروع شراكة مع القطاع الخاص لم ينجح، ولكن تعلمنا منه ونجحت المشروعات التالية، مشيرًا لوجود مشروع محطة صرف صحى فى القاهرة الجديدة بنظام المشاركة، ومحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، ومشروعات 8 مدارس تحت الإنشاء ستدخل العام الدراسى المقبل، بالإضافة إلى ميناء جاف سيتم ترسية عقوده بنهاية العام الحالى، يلحقه مجموعة موانئ أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عاطر حنورة يدعو البنوك لتقديم القروض اللازمة للمنتفعين بمشروع 1.5 مليون فدان

اخبار الاقتصاد

الشراكة مع القطاع الخاص

عاطر حنورة




لا تفوتك
نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

نعيد نشر الشروط الـ13 لـ"الرباعى العربى" لإنهاء أزمة قطر

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

شاهد.. صور وفيديوهات جديدة لحرائق كاليفورنيا لم تراها من قبل

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

هجوم منتخب مصر في الإنعاش بعد اعتزال ملك + 90.. باسم مرسي اختفى فى ظروف غامضة..الصليبي يعاند طموح مروان محسن و الغزال.. أحمد كوكا يرفض كل الفرص.. وصلاح محسن الأمل القادم

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

النائبة غادة عجمى .. 4 أدوار انعقاد فى عضوية مجلس النواب والمحصلة "صفر " تتجاهل قضايا المصريين بالخارج وتركز على "الشو " متخصصة فى مشروعات القوانين المثيرة للجدل بحثا عن الشهرة والتواجد فى الفضائيات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة