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عاش يا وحش.. شاهد ياسمين صبرى تؤدى تمارين رياضية شاقة داخل الجيم

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:13 ص
عاش يا وحش.. شاهد ياسمين صبرى تؤدى تمارين رياضية شاقة داخل الجيم ياسمين صبرى داخل الجيم
كتب إسلام جمال
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أظهر مقطع فيديو، خضوع الفنانة ياسمين صبرى لتمرينات رياضية شاقة داخل صالة الجيم، حيث أدت الفنانة التمرينات بجدية تامة، أظهرت من خلالها مدى لياقتها البدنية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ياسمين_صبري في الجيم .. الموزة موزة By @golden_art2018

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وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بحرص ياسمين صبرى على الخضوع لتمرينات رياضية للحفاظ على لياقتها ورشاقتها.

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

 

بينما جاءت التعليقات من إحدى متابعات الفنانة بقولها: "أنا مقدرش أعمل ربع اللى بتعمليه ده"، وعلقت أخرى بقولها: "عاش يا وحش".

ياسمين خلال التمرين
ياسمين خلال التمرين

 

الجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الفنية للفنانة ياسمين صبرى، كان فيلم الديزل، حيث شاركت فى بطولته مع الفنان محمد رمضان وفتحى عبد الوهاب.

تمرين ياسمين صبرى
تمرين ياسمين صبرى

 

جانب من تمرينات ياسمين صبرى بالجيم
جانب من تمرينات ياسمين صبرى بالجيم

 

جانب من تمرينات ياسمين صبرى
جانب من تمرينات ياسمين صبرى

 

ياسمين صبرى فى الجيم
ياسمين صبرى فى الجيم

 


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الجيم

تمرينات ياسمين صبرى

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فتحى عبد الوهاب




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