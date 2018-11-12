طارق شوقى: إطلاق أول دفعة من التابلت خلال أسبوع وهنعمل وقف لتحسين التعليم

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التعليم الشكر لمجلس النواب على دعمه لخطة تطوير وإصلاح منظومة التعليم، وإقراره تعديلات قانون التعليم بجلسته اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين: "أوجه الشكر الجزيل للمجلس على دعمه، ولإقرار تعديلات على قانون التعليم، والدعم بصفة عامة، ولكل الملاحظات التى يطرحها المجلس ونوابه، ونكتبها ونحترمها جدا، ونتمنى أن يستمر هذا الحوار خصوصا مع لجنة التعليم والبحث العلمى، هذا القانون هناك قوانين كثيرة مرتبطة به مثل محو الأمية وغيرها، شغالين عليه".

وتابع طارق شوقى: "نحاول تغيير ضوابط اختيار القيادات فى الإدارات والقيادات العليا، وهناك مسابقة لاختيار 108 من القيادات العليا سيتم البت فيها فى شهر يناير القادم، وكل القيادات هتيقدموا فيها، ونعمل مع وزارتى المالية والتخطيط بحيث نبحث هنجيب الموارد منين لحد آخر 2030، وقريب جدا كلفت الحكومة تعمل وقف للتعليم، وأخذنا خطوات وبنشتغل مع الدكتورة هالة سعيد، وزيرة التخطيط، وقريبا سيتم إعلان وقف مصر لخدمة التعليم، كان لازم نعمل حاجة عشان نعلى مرتبات المعلمين ونطور المنظومة ونعمل حاجة كويسة".

وقال وزير التربية والتعليم: "المنهج الذى يكتب حاليا سيتوزع بعد نصف السنة، والتابلت اللى تبعنا هتطلع أول دفعة منه للتوزيع ممكن يوم 20 نوفمبر حوالى أسبوع أو خلال أيام، كما سيكون هناك تعديل شامل لقانون التعليم".