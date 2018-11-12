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ضبط 9 متهمين بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بحملة الأمن العام بالشرقية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:57 م
ضبط 9 متهمين بحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية بحملة الأمن العام بالشرقية جانب من المتهمين المضبوطين
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و 1500 جرام من مخدر البانجو و 150 جرام من مخدر الهيروين و 120 حشيش .

 

وتمكنت القوات من  ضبط كل من "محمد.ص.ع" 19 سنة، عاطل، و"أحمد.م.م" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما طبنجة، وفرد خرطوش، و6 طلقات مختلفة الأعيرة، و24 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة بقصد الاتجار .

 

الحمله

كما تم ضبط "محمد.ع.ا" 35 سنة، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح ، ضرب، تبديد "، وبحوزته فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، و"غريب.م.ع" 22 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته  فرد خرطوش، وطلقه لذات العيار، و3 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام بقصد الإتجار.

 

وتمكنت الحملات من ضبط "محمد.ع.ع" 35 سنة، عاطل، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سلاح – ضرب"، وبحوزته  فرد خرطوش، طلقة لذات العيار، و"أحمد.ع.ع" 31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 10 قضايا "سرقة بالإكراه، مخدرات، سلاح"، وبحوزته بندقية خرطوش، 3 طلقات لذات العيار، و33 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 50 جرام بقصد الاتجار .

حمله 2

 

كما تم ضبط كلأً من "محمد.أ.م" 20 سنة، عاطل، و"محمد.هـ.إ" ، 21 سنة، عاطل، و"إبراهيم.إ.م" 20 سنة، عاطل، وبحوزتهم  فرد خرطوش، 2 طلقه لذات العيار، 12 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 120 جرام ، 23 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 50 جرام، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة  بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

حمله 3
 

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