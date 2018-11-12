video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 8 أشخاص تعدوا على مواطن بأسلحة نارية وقاموا بهدم منزله فى طوخ

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:53 م
ضبط 8 أشخاص تعدوا على مواطن بأسلحة نارية وقاموا بهدم منزله فى طوخ اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 8 اشخاص قاموا بالاعتداء على مواطن بأسلحة نارية، وهدم جزء من منزله بإحدى قرى مدينة طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص ينتمون لإحدى العائلات بقرية شبرا هارس بدائرة المركز بالتوجه لمنزل المدعو "محمد ف.ح" 71 سنة، مزارع، مقيم بذات الناحية "مستقلين 2 سيارة ميكروباص وسيارة، ملاكى ولودر وبحوزتهم قطعتى سلاح نارى، وتحطيم بوابة المنزل وهدم جزء من السور الخاص به باستخدام اللودر، واصطحابه عنوة لمنطقة سكنهم تحت تهديد السلاح الذى كان بحوزتهم والتعدى عليه بالضرب وإصابته بكسر فى عظمة الزند وكدمات متفرقة ونقله للمستشفى وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وانتقل على الفور المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز، وتم  4 من مرتكبى الواقعة واثنين من المُحرضين، وأحد الأسلحة المستخدمة فى الواقعة "بندقية خرطوش".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "ياسر ص"50سنه، مزارع، ومحمود ح. ح" 35 سنه موظف، وعبدالله م. ح" 28سنه، سائق "، وعبدالله م" 28 سائق، وأحمد إ." 32 سنه سائق، وإيهاب م. ح"37 سائق سائق. ومحمد ح" 21 سنه، سائق، وناصر ص" 53سنه، موظف. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بإرشادهم تم ضبط اللودر المستخدم فى هدم المنزل وسائقه وسيارتى ملاكى, 2 ميكروباص والبندقية الآلية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 252 قضية آداب وأموال عامه ومصنفات فنيه وأحداث ومرافق بالقليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

"الزراعة": طرح محصول البطاطس للعروة النيلية بالأسواق خلال أيام

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

قيادتك لسيارة بدون لوحات تعرضك للحبس 6 أشهر بقانون المرور الجديد

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

10 صفقات مطلوبة لمصالحة جماهير الأهلي في يناير بعد ضياع حلم التاسعة .. حسين الشحات طال انتظاره .. متولي و باهر المحمدي لسد الثغرات الدفاعية .. محمود وحيد لتعويض معلول .. وطاهر طاهر أبرز الاحتياجات

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

ما الذى نعرفه عن مصر الرومانية؟ بدأت بموت كليوباترا.. جعلوا اللاتينية لغة البلاد.. احترموا إيزيس وقدموا القرابين لـ أبيس واضطهدوا المسيحيين.. والمصريون أشعلوا عشرات الثورات واليهود تسببوا فى حروب أهلية

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لجنة الكرة بالأهلي تناقش مصير صالح جمعة..وكارتيرون يُرحب بعودة اللاعب

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لو بتعانى من الجيوب الأنفية.. متى يجب الذهاب للطبيب؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة