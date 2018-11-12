ضبط 8 أشخاص تعدوا على مواطن بأسلحة نارية وقاموا بهدم منزله فى طوخ

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 8 اشخاص قاموا بالاعتداء على مواطن بأسلحة نارية، وهدم جزء من منزله بإحدى قرى مدينة طوخ وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ بورود بلاغ من الأهالى بقيام بعض الأشخاص ينتمون لإحدى العائلات بقرية شبرا هارس بدائرة المركز بالتوجه لمنزل المدعو "محمد ف.ح" 71 سنة، مزارع، مقيم بذات الناحية "مستقلين 2 سيارة ميكروباص وسيارة، ملاكى ولودر وبحوزتهم قطعتى سلاح نارى، وتحطيم بوابة المنزل وهدم جزء من السور الخاص به باستخدام اللودر، واصطحابه عنوة لمنطقة سكنهم تحت تهديد السلاح الذى كان بحوزتهم والتعدى عليه بالضرب وإصابته بكسر فى عظمة الزند وكدمات متفرقة ونقله للمستشفى وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

تم اخطار اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وانتقل على الفور المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز، وتم 4 من مرتكبى الواقعة واثنين من المُحرضين، وأحد الأسلحة المستخدمة فى الواقعة "بندقية خرطوش".

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية وقطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "ياسر ص"50سنه، مزارع، ومحمود ح. ح" 35 سنه موظف، وعبدالله م. ح" 28سنه، سائق "، وعبدالله م" 28 سائق، وأحمد إ." 32 سنه سائق، وإيهاب م. ح"37 سائق سائق. ومحمد ح" 21 سنه، سائق، وناصر ص" 53سنه، موظف. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بإرشادهم تم ضبط اللودر المستخدم فى هدم المنزل وسائقه وسيارتى ملاكى, 2 ميكروباص والبندقية الآلية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.