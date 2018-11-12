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ضبط 320 حقنة فتيامين بحوزة راكب قبل تهريبها بمطار أسيوط

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:48 ص
ضبط 320 حقنة فتيامين بحوزة راكب قبل تهريبها بمطار أسيوط المضبوطات
أسيوط ـ محمود عجمي
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أحبطت ادارة التفتيش والفحص بمطار أسيوط الدولى محاولة تهريب 320 حقنة فيتامينات وعظام بحوزة راكب قادم من الكويت ترانزيت عبر مطار القاهرة.

تلقى علاء سعد مدير ادارة تفتيش الركاب بمطار أسيوط الدولى، إخطارا من محمود خليفة رئيس قسم الفحص بالأشعة يفيد اشتباه كلا من حسن أحمد مأمور جمرك ووليد موسي وحسن سكري بإدارة مكافحة التهرب وأيمن عيد وأحمد المراغى أمن جمركى بمطار أسيوط، فى الراكب " أ. ش .أ " مقيم بالإسكندرية والقادم من الكويت على طائرة ترانزيت من مطار القاهرة، وبمرور الحقائب على جهاز  X_Ray عثر على حقيبتين بداخلهما 320 حقنة فتيامين وحقن للعظام.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .


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