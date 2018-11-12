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ضبط 252 قضية آداب وأموال عامه ومصنفات فنيه وأحداث ومرافق بالقليوبية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:16 م
ضبط 252 قضية آداب وأموال عامه ومصنفات فنيه وأحداث ومرافق بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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شنت مباحث الآداب والأموال العامه بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنيه استهدفت البؤر الإجرامية فى مراكز وأقسام المحافظة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية .
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قضايا آداب عامة، و16اموال عامه، و 9قضايا مصنفات فنيه، و7قضايا أحداث، و212 قضيه مرافق عامة. 
 
 
 

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