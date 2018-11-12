ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة

فريق المحافظات

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط متأجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط عوض ف ع 26 سنة مزارع ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات وبحوزته بندقية آليه عيار 62، 7x39 بالخزينة الخاصه بها تحمل أرقام 2288 ، 5 طلقة من ذات العيار ، حربى ج ف ال 28 سنة عامل ومقيم قرية الإمام مالك مركز وادى النطرون وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12 مم متعددة الطلقات ، عدد 2 طلقه من ذات العيار ، مؤمن م ع أ31 سنة عاطل ومقيم قرية منشية الاوقاف قسم كفر الدوار وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام ، هشام م ف ال 30 سنة عاطل ومقيم مساكن الحدايق قسم كفر الدوار وبحوزته طبنجة صوت معدله 9 مم مطموسة الأرقام.

كما تم ضبط خالد س م 60 سنة طبيب أسنان ومقيم الحدائق قسم كفر الدوار ، وبحوزته طبنجه عيار 9مم ، عبد الرازق م ع ال 35 سنة عاطل ومقيم قرية أبو رميلة شبراخيت ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقه من ذات العيار، عماد ح ال إ ص 18 سنة عاطل ومقيم بندر حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، طلقه من ذات العيار، سامى ع ص ال 43 سنة عامل ومقيم قرية على بن طالب حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، عدد 2 طلقه من ذات العيار ، سمير إ ب م 35 سنة عاطل ومقيم قرية الجرار القبلى حوش عيسى ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم عدد 2 طلقه من ذات العيار ، أحمد ن خ م أ ال 22 سنة عاطل ومقيم مساكن السوق حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، بلال م ي أ 35 سنة فلاح ومقيم قرية على بن ابى طالب حوش عيسى سبق وبحوزته عدد 10 طلقه خرطوش عيار 12مم،شعبان .ر.س 40 سنة عاطل ومقيم بندر كوم حماده وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام.

وضبط عادل .ح.ا 25 سنة فلاح ومقيم كفر زياده كوم حماده وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام ، محمد .ا.م 31 سنة عاطل ومقيم عزبة عثمان قسم دمنهور ، وبحوزته بندقيه خرطوش " عيار12 مم ، عدد 4 طلقه من ذات العيار ، محمود .ه.م 25 سنة عامل ومقيم شبرا قسم دمنهور وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع ، طلقه من ذات العيار، صبرى .ف.ا 45 سنة عاطل ومقيم الطود كوم حمادة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، 4 طلقات، محمد .ج.ع 46 سنة عاطل ومقيم منشية إسماعيل أمين كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، أحمد .ع.ا 28 سنة كهربائى ومقيم النقيدى كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، أحمد .ا.ع 20 سنة عاطل ومقيم شابور كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم.