ضبط 25 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط متأجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
أسفرت الحملة عن ضبط عوض ف ع 26 سنة مزارع ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات وبحوزته بندقية آليه عيار 62، 7x39 بالخزينة الخاصه بها تحمل أرقام 2288 ، 5 طلقة من ذات العيار ، حربى ج ف ال 28 سنة عامل ومقيم قرية الإمام مالك مركز وادى النطرون وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12 مم متعددة الطلقات ، عدد 2 طلقه من ذات العيار ، مؤمن م ع أ31 سنة عاطل ومقيم قرية منشية الاوقاف قسم كفر الدوار وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام ، هشام م ف ال 30 سنة عاطل ومقيم مساكن الحدايق قسم كفر الدوار وبحوزته طبنجة صوت معدله 9 مم مطموسة الأرقام.
كما تم ضبط خالد س م 60 سنة طبيب أسنان ومقيم الحدائق قسم كفر الدوار ، وبحوزته طبنجه عيار 9مم ، عبد الرازق م ع ال 35 سنة عاطل ومقيم قرية أبو رميلة شبراخيت ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقه من ذات العيار، عماد ح ال إ ص 18 سنة عاطل ومقيم بندر حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، طلقه من ذات العيار، سامى ع ص ال 43 سنة عامل ومقيم قرية على بن طالب حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، عدد 2 طلقه من ذات العيار ، سمير إ ب م 35 سنة عاطل ومقيم قرية الجرار القبلى حوش عيسى ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم عدد 2 طلقه من ذات العيار ، أحمد ن خ م أ ال 22 سنة عاطل ومقيم مساكن السوق حوش عيسى وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، بلال م ي أ 35 سنة فلاح ومقيم قرية على بن ابى طالب حوش عيسى سبق وبحوزته عدد 10 طلقه خرطوش عيار 12مم،شعبان .ر.س 40 سنة عاطل ومقيم بندر كوم حماده وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام.
وضبط عادل .ح.ا 25 سنة فلاح ومقيم كفر زياده كوم حماده وبحوزته طبنجه عيار 9 مم مطموسة الأرقام ، محمد .ا.م 31 سنة عاطل ومقيم عزبة عثمان قسم دمنهور ، وبحوزته بندقيه خرطوش " عيار12 مم ، عدد 4 طلقه من ذات العيار ، محمود .ه.م 25 سنة عامل ومقيم شبرا قسم دمنهور وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع ، طلقه من ذات العيار، صبرى .ف.ا 45 سنة عاطل ومقيم الطود كوم حمادة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، 4 طلقات، محمد .ج.ع 46 سنة عاطل ومقيم منشية إسماعيل أمين كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، أحمد .ع.ا 28 سنة كهربائى ومقيم النقيدى كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم ، أحمد .ا.ع 20 سنة عاطل ومقيم شابور كوم حماده وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم.
كمت تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، من ضبط عاطل وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش بالبحيرة.
ورد لمركز شرطة حوش عيسى المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإداره العامة لمكافحة المخدرات "منطقة غرب الدلتا" يتضمن ما ورد من معلومات لضباط الإداره عن قيام أحمد ع ع 31 سنة عاطل ومقيم قرية محرز بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدره.
وبتقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور بمأمورية من ضباط الإداره بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه حال مزاولته نشاطه الإجرامى بدائرة المركز وبحوزته عدد 4 طرب لمخدر الحشيش ، مبلغ 80 جنيهاً ، هاتف محمول ، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية توك توك "جارى فحصها".
وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه والدراجه البخاريه للترويج وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
كما أسفرت حملة أمنية عن ضبط 1572متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط إبراهيم ح ع 45 سنة ومقيم القناطر الخيرية القليوبية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز حوش عيسى " قتل عمد والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد ، محمد ا م 53 سنة ومقيم السوق التجارى المنوفية مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى القضية جنايات مركز بدر " تزوير " والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
كما تم تحرير 2473 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، و تم العثور على دراجة بخارية "موتوسيكل " بدون لوحات معدنية ماركة دايون سوداء اللون موديل 2010 بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم بنها القليوبية بلاغ إسلام غ م 28 سنة عامل ومقيم طوخ القليوبية.
كما تم رفع وإزالة 6914 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
كما أسفرحملة تموينية ، عن ضبط محمد ص ا 55 سنة صاحب مصنع مخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص كائن مدينة النوباريه لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى والمخصصه للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات الزراعيه والمحظور تداولها بالأسواق وخلطها ببوتاسيوم مستورد مجهول المصدر وإعادة تعبئتها لإيهام المزارعين أنها أسمده زراعية أصلية لتحقيق أرباح غير مشروعه والإضرار العمدى بالتربه الزراعيهحيث قامت الإداره بحمله بالإشتراك وضباط الإداره العامه لشرطه التموين لمنطقتى وسط وغرب الدلتا إستهدفت المصنع المشار إليه حيث تم ضبط كمية 875ر5 طن أمونيوم فوسفات وبوتاسيوم ، كمية1 طن أسمده زراعيه مدعمة.
كما تم ضبط مصطفى ع ع 45 سنة صاحب مصنع حلويات كائن مدينة كوم حماده لقيامه بإدارة مصنع لتصنيع الحلويات بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وإنتاح وتعبئة حلويات مختلفة الأنواع وغير صالحه للإستهلاك الأدمى حيث قامت الإداره بحمله بالإشتراك وضباط الإداره العامه لشرطه التموين لمنطقتى وسط وغرب الدلتا إستهدفت المصنع المشار إليه .. حيث تم ضبط عدد 2400 قطعة حلويات مختلفة الأنواع ، فتحى ع خ 44 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب كائن قرية المسين مركز الدلنجات لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء أو تصديرها فى أوقات أخرى مستفيداً من فارق الأسعار محققاً أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 4 طن أرز شعير ، كمال م ا 43 سنة صاحب مخبز سياحى كائن مدينة إيتاى البارود لحيازته وإستخدامه دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو دقيق فاخر ، أحمد ع ع سن39 صاحب مصنع بلاستيك بدون ترخيص كائن قرية الشيخ مخلوف مركز إيتاى البارود لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصه وحيازته وإستخدامه بلاستيك سبق إستخدامه وبدون علامات تجارية وضُبط بحوزته كمية 900ر4 طن بلاستيك وكذا عدد 700 كفر سباده بلاستيك.
كما تم ضبط 32 قضية متنوعة ، عـدم الإعلان عن الأسعار ، غش تجاري ، عرض سلع مجهولة المصدر ، تجميع أسمدة زراعية، تجميع مواد بترولية مدعمه، بيع بأزيد من السعر المقرر.
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