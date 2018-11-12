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ضبط 23 قطعة سلاح وتنفيذ 2075 حكما قضائيا وتحرير 808 مخالفة مرورية بسوهاج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:41 ص
ضبط 23 قطعة سلاح وتنفيذ 2075 حكما قضائيا وتحرير 808 مخالفة مرورية بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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وجهت مديرية أمن سوهاج، حملات أمنية وانضباطية مكبرة، لمواجهة كل صور الخروج عن القانون وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، وذلك فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى، وبث الطمأنينة بين المواطنين، لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة، وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

اشترك فى الحملة ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق وفرع الأمن العام.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية ألية وبندقية لي انفيلد و6 بندقية خرطوش و13 فرد روسي و فرد خرطوش وتم ضبط 6 قضايا تعاطى وإتجار بالمواد المخدرة و6 أسلحة بيضاء وتم فحص عدد "10" شقة مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات.

واستكملت الحملة أعمالها  بضبط "9" قضايا  إدارة وتشغيل جهاز كمبيوتر داخل محل اتصالات  بدون ترخيص و إدارة وتشغيل أجهزة رسيفر داخل مقاهي بدون ترخيص و إدارة وتشغيل مكتبة لبيع المستلزمات المدرسية بدون ترخيص .

كما تمكنت الحملة من تنفيذ 2075 حكما قضائيا منها 5 حكم جنائى و715 حكم حبس جزئى و146 حكم حبس مستانف و1104 رامات جزئية و70 غرامات مستأنفه و35 مخالفات متنوعة ، وتم تحصيل مبلغ 12100 جنيه غرامات وتم تحرير 808 مخالفة مرورية وتم ضبط 795 مخالفة مر افق  متنوعة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 49  قضية تموينية، منها " 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 14 " قضية عدم حمل شهادة صحية و قضية عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضيتى عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية وقضية إدارة نشاط تجاري بدون ترخيص وحيازة حلويات مجهولة المصدر بدون فواتير وقضية حيازة كمية من الدقيق مجهولة المصدر بدون فواتير واستخدامها فـي تصنيع المخبوزات وقضيتى حيازته سلع مجهولة المصدر بدون فواتير.

 


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