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ضبط 14217 رواية مزورة وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها فى شبرا

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:55 م
ضبط 14217 رواية مزورة وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها فى شبرا جانب من الكتب المقلده
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط أكثر من 14 ألف رواية منسوخة ومقلدة، وكتب تعليمية غير مصرح بتداولها خارج وزارة التربية والتعليم داخل إحدى المكتبات بالقليوبية.

وكانت معلومات قد أكدتها تحريات ضباط الإدارة قيام أحمد ع. م، مواليد 1986، صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ومقيم بذات الدائرة، ببيع كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداولها خارج الوزارة، وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة للمستوى الرفيع باللغة الإنجليزية خاصة بمدارس اللغات والتجريبية، وكذا روايات أدبية مقلدة ومنسوخة لمختلف دور النشر بقصد التربح غير المشروع، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وضبط المذكور، وبالتفتيش تم ضبط 14034 كتاب تعليمى خاص بمناهج وزارة التربية والتعليم لمختلف المراحل التعليمية، وكذا المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية الخاصة بالمدارس التجريبية ومدارس اللغات، والمحظور تداولها إلا من خلال الوزارة والخاصة بكبرى الشركات العالمية، وكذا 183 نسخة من روايات أدبية مقلدة ومنسوخة لعدد من دور النشر، وقد بلغ إجمالى ما تم ضبطه من الكتب والروايات 14217 نسخة متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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