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ضبط 11 عنصرا إجراميا و3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بقها والخانكة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 01:03 م
ضبط 11 عنصرا إجراميا و3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بقها والخانكة جانب من الحملة
القليوبية نيفين طه
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قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز الخانكة وقها، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالاشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

 

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و3 أسلحة نارية، و3 قضايا مخدرات بإجمالى 250 جرام بانجو، و60جم حشيش، و100جم هيروين.

 

وضبط 5 أحكام جنايات، وضبطت مباحث المرور، 120 مخالفة مرورية متنوعة، و55 قضية مرافق متنوعة، و32 قضية تموينية متنوعة.

 


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