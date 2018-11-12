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ضبط هارب من الأحكام بقنا مطلوب فى 3 قضايا سرقة بالإكراه

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 05:47 م
ضبط هارب من الأحكام بقنا مطلوب فى 3 قضايا سرقة بالإكراه المتهم
كتب : إبراهيم أحمد - دينا الحسيني
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ألقى قطاع الأمن العام القبض على مسجل شقى خطر بقنا هارب من التنفيذ عليه فى 24 قضية من بينها 3 قضايا سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 جنايات متنوعة.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قفط بقنا قد أكدت قيام "محمد و. أ" مسجل شقى خطر 24 سنة، مُقيم بدائرة المركز، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية "سرقة بالإكراه" وكذا 21 حكم حبس فى قضايا "سرقات" محكوم عليه فيها من سنة إلى 3 سنوات، كما أنه مطلوب ضبطه فى 5 جنايات "مقاومة سلطات، وأسلحة وذخيرة، سرقة بالإكراه، إطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة بالتردد على محل إقامته بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه، وبحوزته طبنجة، و3 خزن، و42 طلقة من ذات العيار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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