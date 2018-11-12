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ضبط كمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:41 م
ضبط كمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة  قامت بضبط كمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة مكبرة بناحية مركز المنشأة بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة فى بيان للمحافظة، أنه تم القيام بحملة مكبرة بالاشتراك مع  الطب البيطرى والصحة ومراقبة الأغذية ، لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط المنتجات الغذائية والحلوى متغيرة الخواص، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية من الحلوى مكشوفة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجار المتابعة المستمرة للأسواق وضبط المخالفات.

 

 


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