ضبط عاطل انتحل صفة ضابط وبحوزته طبنجة بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والنقيب محمود البرقوقى معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل مقيم منطقة سيجر، لانتحاله صفة ضابط وبحوزته كارنيه مزور وطبنجة.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المتهم "ج . ا .ج . م" 24 سنة عاطل مقيم سيجر أول طنطا وبحوزته كارنيه ضابط مزور برتبة نقيب وطبنجة، تحرر محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.