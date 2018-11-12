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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و12 كيلو بانجو فى أبوحماد بالشرقية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 09:38 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى و12 كيلو بانجو فى أبوحماد بالشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث أبوحماد بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، اليوم الإثنين، القبض على عاطلين بحوزتهما 12 كيلو بانجو و200 جرام حشيش وسلاح نارى، وتم إخطار نيابة أبوحماد، للتحقيق بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام نيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة للمخدرات بالتنسيق مع ضباط مباحث أبوحماد،  برئاسة الرائد محمد درويش، وبإشراف العقيد جاسر، زايد  رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط " مسعد م ع س" 28 سنة عاطل، و" سليمان ع س" 38 سنة عاطل، أثناء كمين أعد لهما بدائرة المركز، وضبط بحوزة الأول بندقية خرطوش و4 طلقات، كما ضبط بحوزتهما 12 كيلو بانجو، و200 جرام حشيش، بقصد الإتجار وتم التحفظ عليهما وعلى السيارة رقم 51588 ملاكى السويس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27690 جنح مركز أبوحماد لسنة 2018.

 

 

 

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