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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:47 م
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ضبط تاجر يبيع شيكولاتة ومواد غذائية فاسدة بالإسكندرية

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 08:36 م
ضبط تاجر يبيع شيكولاتة ومواد غذائية فاسدة بالإسكندرية حبس أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بعد تلقى بلاغ ببيع المواد الغذائية "شيكولاتة فاسدة" بالمنشية.

تم تشكيل حملة من الرقابة التجارية وبالاشتراك مع مباحث تموين الجمرك وبتعليمات من محمد سعدالله مدير مديرية التموين، حيث توجهت الحملة إلى منطقة المنشية وتم تفتيش فروشات البائع المشكو فى حقه.

أسفر التفتيش عن تحرير محضر قيد 14272ج المنشية وتم ضبط 320 عبوة شكولاتة، وكذلك 36 علبة شكولاتة نوع آخر وكذلك 25 علبة حليب مكثف 370 جراما و61 زجاجة زيت زيتون. تم التحفظ على المضبوطات السابق ذكرها وعرض المحضر على النيابة المختصة.

 


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