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صور.. مهاجرو أمريكا الوسطى يواصلون الفرار إلى الولايات المتحدة عبر حدود المكسيك

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:05 ص
صور.. مهاجرو أمريكا الوسطى يواصلون الفرار إلى الولايات المتحدة عبر حدود المكسيك فرار مهاجرين من أمريكا الوسطى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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واصل المهاجرون من أمريكا الوسطى اليوم الاثنين الفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية  شمالا عبر المكسيك، السبت، فى طريقهم إلى الحدود الأمريكية، حيث علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بصورة غير قانونية.

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

وأصدر ترامب أمرا يوم الجمعة، وأصبح ساريا يوم السبت، مما يعنى أن المهاجرين سيضطرون إلى تقديم أنفسهم إلى منافذ الدخول الأمريكية ليصبحوا مؤهلين للجوء وعليهم اتباع اللوائح الأخرى التى تم الكشف عنها يوم الخميس والتى تستهدف الحد من طلبات اللجوء.

وقال خوليو سيزار (30 عاما) من هندوراس "لا يهم اللوائح التى تفرضها حكومة (ترامب) فلا يمكننا العودة إلى بلادنا. لدى رصاصة فى ذراعى وأخرى فى كتفى، إذا عدت إلى بلدي، فسيكون من الأفضل أن أذهب إلى هناك فى تابوت".

إغماء أحد المهاجرين
إغماء أحد المهاجرين

وتتألف القافلة فى معظمها من مواطنى هندوراس، وبدأت فى الاتجاه إلى الشمال مرة أخرى صباح يوم السبت فى أعقاب فترة راحة استمرت أربعة أيام فى مكسيكو سيتي.

وطبقا لملاجئ المهاجرين فمن المقرر أن يصل بعض المهاجرين إلى مدينة تيخوانا الحدودية يوم الاثنين، فى حين من المقرر أن يصل الآخرون خلال الأسبوع إلى رينوسا ومدن حدودية أخرى.

أطفال المهاجرين
أطفال المهاجرين

 

جانب من الوصول
جانب من الوصول

 

جانب من فرار المهاجرين
جانب من فرار المهاجرين

 

عمليات الفرار
عمليات الفرار

 

مهاجرو أمريكا الوسطى ينتظرون زملائهم
مهاجرو أمريكا الوسطى ينتظرون زملائهم

 

مهاجرو أمريكا الوسطى
مهاجرو أمريكا الوسطى

 

وصول المهاجرين
وصول المهاجرين

 

وصول بعض المهاجرين إلى الحدود
وصول بعض المهاجرين إلى الحدود

 


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