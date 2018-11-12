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صور.. مميش يستقبل رواد كلية هندسة جامعة القاهرة برئاسة وزير التعليم العالى الأسبق

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 03:40 م
صور.. مميش يستقبل رواد كلية هندسة جامعة القاهرة برئاسة وزير التعليم العالى الأسبق مميش ووزير التعليم الأسبق وطلاب كلية الهندسة
الإسماعيلية -السيد فلاح – جمال حراجى
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استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، وفدًا من رواد خريجى كلية الهندسة بجامعة القاهرة دفعة 1975، برئاسة الأستاذ الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وبحضور المهندس محمد نشأت المنيرى عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة الرئاسة وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بالإسماعيلية.

فى كلمته، رحب الفريق مُهاب مميش، بوفد رواد كلية الهندسة الذين أثروا بعلمهم العديد من المشروعات الحيوية فى مختلف المجالات، وكان لهم بصمة واضحة فى النهضة العمرانية التى شهدتها مصر، مؤكدًا على أهمية العلم والبحث العلمى فى بناء الدول والحضارات ورفع رايتها عالياً، وتجهيز جيلاً جديدًا من الشباب قادرًا على قيادة دفة البلاد مستقبلاً.

وأكد الفريق مميش أن الدولة المصرية عمدت إلى رفع كفاءة قناة السويس وزيادة أبعادها وأعماقها ومناطق الازدواج بها، وذلك إدراكاً منها بالأهمية الإستراتيجية القناة وسعيًا لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لها، بتنمية المنطقة المحيطة بها وتحويلها إلى مركز لوجيستى وصناعى عالمى لتكون قادرة على مواكبة متطلبات المشروع القومى العملاق لتنمية منطقة القناة والاستفادة من حجم البضائع الهائل الذى يعبر القناة والذى تجاوز مليار طن خلال العام الماضي.

خلال الزيارة، استمع الحضور إلى عرض تقديمى عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ قناة السويس وتوضح مكانتها الرائدة فى خدمة حركة التجارة العالمية.

فى ختام الزيارة، قام الفريق مُهاب مميش بتقديم درع هيئة قناة السويس للدكتور وائل الدجوى تقديراً لإسهاماته الجليلة كوزير أسبق للتعليم العالى والبحث العلمي، ثم دعا الوفد للقيام بجولة بحرية فى القناة الجديدة وزيارة أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

الفريق مُهاب مميش يستقبل رواد كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق (1)
الفريق مُهاب مميش ورواد كلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الأسبق
 
الفريق مُهاب مميش يستقبل رواد كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق (2)
الفريق مُهاب مميش ورواد كلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الأسبق
 
الفريق مُهاب مميش يستقبل رواد كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق (3)
الفريق مُهاب مميش ورواد كلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الأسبق
 
الفريق مُهاب مميش يستقبل رواد كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق (4)
الفريق مُهاب مميش ورواد كلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الأسبق
 
الفريق مُهاب مميش يستقبل رواد كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي الأسبق (5)
الفريق مُهاب مميش ورواد كلية الهندسة جامعة القاهرة وزير التعليم العالي الأسبق
 

 


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