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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:58 م
خالد صلاح
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صور.. مظاهرات للمعارضة بالكونغو احتجاجا على ترشيح فايولو فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 11:11 م
صور.. مظاهرات للمعارضة بالكونغو احتجاجا على ترشيح فايولو فى انتخابات الرئاسة مظاهرات فى الكونغو
أ ش أ
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نظم مؤيدو المعارضة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية مظاهرات اليوم فى كينشاسا احتجاجا على اختيار رجل الأعمال مارتن فايولو كمرشح وحيد للمعارضة فى انتخابات الرئاسة المقبلة التى من المقرر أن تجرى فى الثالث والعشرين من ديسمبر القادم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم لنتائج التصويت الذى جرى أمس الأحد وأسفر عن ترشيح فايولو بدلا من فيليكس تشيسيكدى زعيم حزب المعارضة الرئيسى (الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الإجتماعي).

ويرى المراقبون أن تنظيم هذه المظاهرات ضد ترشيح فايولو يوحى بامكانية أن تواجه المعارضة فى الكونغو الديمقراطية ، التى تعانى من إنقسامات تاريخية ، صعوبات فى الإتفاق على مرشح واحد ووحيد لخلافة الرئيس جوزيف كابيلا.

تجدر الإشارة الى أن الحزب الحاكم فى الكونغو الديمقراطية رشح إيمانويل رامازانى لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

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